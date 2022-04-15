Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
другие
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
Next
Путешествия
Культура
Видео
Программы
Euronews
2
Прямой эфир
My europe
Smart Regions
Unreported Europe
Новости Европы
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Angola 360
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Here We Grow: Spain
The New Uzbekistan
Все программы
Latest Live Coverage
Война на Украине. 51-й день. Девять гуманитарных коридоров
Прямая текстовая трансляция | 48 день войны на Украине
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 15 апрель — дневной выпуск
Последние обновления: 15/04/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
мир
Президент Зеленский просит наложить санкции на импорт нефти и газа из России
Израиль
Крупные столкновения между палестинцами и израильтянами на Храмовой горе
мир
МВФ понизит прогнозы роста мирового ВВП
Мир
Ангола возвращается на мировой рынок кофе
Словения
COVID-19: словенцы сняли маски
Франция
Беспорядки в Латинском квартале: в Сорбонне протестуют против второго тура Макрон-Ле Пен
мир
Последствия войны в украинских городах
Украина
"Геноцид – неудобный термин": разногласия между западными лидерами
Франция
Кирилл Серебренников едет в Канны с "Женой Чайковского"
Украина
Крейсер "Москва" затонул
Последние видео
Президент Зеленский просит наложить санкции на импорт нефти и газа из России
Крупные столкновения между палестинцами и израильтянами на Храмовой горе
МВФ понизит прогнозы роста мирового ВВП
Ангола возвращается на мировой рынок кофе
COVID-19: словенцы сняли маски
Беспорядки в Латинском квартале: в Сорбонне протестуют против второго тура Макрон-Ле Пен
Последствия войны в украинских городах
"Геноцид – неудобный термин": разногласия между западными лидерами
Кирилл Серебренников едет в Канны с "Женой Чайковского"
Крейсер "Москва" затонул