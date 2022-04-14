Война на Украине, день 50-й: прокурор суда в Гааге посетил Бучу

Война на Украине, день 50-й: прокурор суда в Гааге посетил БучуКомментарии
Ночью на четверг на российском ракетном крейсере "Москва" произошел пожар и взорвались боеприпасы. Речь идет о флагмане ВМФ России, который сейчас находится в Черном море. Украинские власти заявили, что нанесли по кораблю ракетный удар.
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан посетил Бучу. Он заявил, что вся Украина стала местом преступления.
США, скорее всего, признают происходящее на Украине геноцидом, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Австралия расширила список российских компаний, против которых введены санкции. В него попали "Газпром", РЖД и "Транснефть".
Чехия вернула дипломатов в Киев.
Из Донецкой и Луганской областей в четверг, 14 апреля, откроют девять гуманитарных коридоров,сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Все они ведут в Запорожье или в районный центр Бахмут в Донецкой области, где пока не было боев.
Россия может полностью разорвать отношения с Евросоюзом, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых – уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных – недоступное для ЕС", – написал у себя в Telegram Константин Косачев.
Против главного редактора издания "Новый фокус" в Абакане Михаила Афанасьева возбудили уголовное дело о "фейках" о российской армии.
Дома у журналиста прошел обыск, его поместили в СИЗО.
Следователи считают ложной информацией материал, где рассказывалось об отказе сотрудников ОМОН Хакасии ехать воевать на Украину. В частности, в публикации обнаружили "фейки" о количестве убитых, раненых и пропавших без вести, а также о проблемах российских войск с обеспечением.
По пункту «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ Михаилу Афанасьеву грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Австралия ввела новые санкции против 14 российских компаний. В списке:
- КамАЗ
- Новороссийский морской торговый порт
- "Росэлектроника"
- АО "Объединенная судостроительная корпорация"
- "Севмаш"
- АЛРОСА
- "Совкомфлот"
- РЖД
- "Газпром"
- "Газпром нефть"
- "Транснефть"
- "Ростелеком"
- "РусГидро"
- "Согаз"
Таким образом, в санкционном списке Австралии теперь 38 российских компаний.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что "абсолютно правильно" называть действия России на Украине геноцидом, но всё-таки не использовал это слово сам.
"Существует официальный процесс по определению геноцида, но я считаю, абсолютно правильно, что больше людей используют слово геноцид в отношении того, что делает Россия, что сделал Владимир Путин", – заявил Джастин Трюдо.
Он также отметил, что Москва атаковала украинскую идентичность и культуру, обстреливала больницы и железнодорожные вокзалы, а российские военные насиловали мирных жителей.
197 детей погибли во время войны на Украине, заявили в офисе Генерального прокурора страны.
548 несовершеннолетних украинцев получили ранения.
Американская компания Monotype, которая владеет правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла доступ к ним для клиентов с российскими IP-адресами.
Партия "Слуга Народа" не поддержит законопроект об уголовной ответственности для украинцев, которые не вернулись в страну в течение двух недель после начала войны.
В Буче продолжают поднимать тела убитых местных жителей из братских могил.
Еврокомиссия посчитала указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушением антироссийских санкций, пишет Bloomberg.
Орган представил странам-членам ЕС анализ документа, в котором говорится, что механизм нарушит ограничения, наложенные Брюсселем, и даст возможность Москве менять обменный курс в своих интересах.