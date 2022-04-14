Война на Украине, день 50-й: прокурор суда в Гааге посетил Бучу

Ночью на четверг на российском ракетном крейсере "Москва" произошел пожар и взорвались боеприпасы. Речь идет о флагмане ВМФ России, который сейчас находится в Черном море. Украинские власти заявили, что нанесли по кораблю ракетный удар.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан посетил Бучу. Он заявил, что вся Украина стала местом преступления.

США, скорее всего, признают происходящее на Украине геноцидом, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Австралия расширила список российских компаний, против которых введены санкции. В него попали "Газпром", РЖД и "Транснефть".

Чехия вернула дипломатов в Киев.