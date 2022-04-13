"Мы должны закончить эту ужасную войну": президенты четырёх стран НАТО приехали на Украину

Президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии прибыли с визитом в Киев, где встретились с Владимиром Зеленским. К ним должен был присоединиться и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, но его приезд оказался нежелательным.

До этого главы 4 стран НАТО посетили Бородянку, где ситуация, по мнению украинских властей, может быть еще страшнее, чем в Буче.

Комментируя увиденное, президент Литвы Гитанас Науседа, сказал, что "жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не останутся безнаказанными".

"Сложно найти такое сравнение в истории, когда убивают целыми семьями и хоронят там же, когда насилуют младенцев, когда подобное зверство демонстрируется с такой ненавистью. Это те вещи, которые могут быть совершены какими-то другими созданиями природы, но не людьми, это какая-то ошибка природы. Поэтому мы должны закончить эту ужасную войну Гитанас Науседа президент Литвы

В опубликованном в среду отчете по заказу ОБСЕ говорится о "четких закономерностях нарушений российских войск при ведении боевых действий".

При этом в документе оговаривается, что со стороны Украины также были нарушения, но сделан вывод о том, что те, что были совершены Россией, "намного больше по масштабу и характеру".

Как отмечает агентство AP, составлением отчета занимались эксперты, отобранные украинской стороной.

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