Карта боевых действий на Украине. День 49-й

Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещукзаявила, что в среду не будут работать гуманитарные коридоры, так как, по её словам, ситуация на дорогах слишком опасна.

Американский Институт по изучению войны обновил свои данные по четырём основным направлениям, на которых сосредоточены российские войска в настоящее время:

Приоритетное направление – это восток Украины, вспомогательные удары ведутся в сторону Харькова и Изюма. Также наступление российских сил продолжается на южном фронте и наконец в районе города Сумы на северо-востоке страны.

На спутниковых снимках компании Maxar запечатлена переориентация российских войск и их движение по Восточной Украине:

На карте, опубликованной министерством обороны Великобритании, показаны направления российского наступления: восток и юго-восток Украины:

В Институте по изучению войны подчёркивают, что Россия не перенаправила на восток все силы, выведенные ранее из-под Киева, в ожидании подкрепления наступление пока ограничено, но потери растут. Ожесточенные боестолкновения ведутся в районе городов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

Ситуация в Мариуполе

Судьба города будет решаться в ходе нового этапа войны:

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что более ста тысяч жителей всё ещё рассчитывают на получение гуманитарной помощи и эвакуацию.

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