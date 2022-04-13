Инфляция в России: сахарные ярмарки в ответ на ажиотаж

Власти Ярославской области организовали уличную продажу сахара прямо с грузовиков, поясняя, что идут навстречу жителям региона, жалующимся на дефицит отдельных товаров.

Своеобразные сахарные ярмарки прошли в областном центре, а также в Угличе и Рыбинске. Покупатели могли унести с собой до 6 килограммов сахарного песка по оптовой цене 70 рублей за килограмм.

Своими впечатлениями делятся жители Ярославля:

"Мне много не надо, но просто нет его [сахара] вообще".

"Я не видела никакого дефицита кроме сахара и соли".

Из-за ажиотажного спроса цена на сахар в Ярославской области выросла на 45,7%, по сообщению агентства Интерфакс со ссылкой на территориальный орган статистики.

С начала войны на Украине несмотря на заявления экономического блока правительства о том, что нехватка продовольствия стране не грозит, многие россияне закупаются впрок, опасаясь повышения цен. Некоторые объясняют такое поведение особенностями "менталитета":

"Это особенность нашего человека: когда что-то случается, то первым делом он бежит в магазин, покупает гречку и сахар".

"Конечно, я как женщина против всяких войн, это понятно. Но что делать, так случилось: вы представляете, там настоящий фашизм был".

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в марте ускорилась до 16,69% против 9,15% в феврале.

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