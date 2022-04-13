Прямая текстовая трансляция: 49-й день войны на Украине

Прямая текстовая трансляция: 49-й день войны на УкраинеКомментарии
Мариуполь, стратегический порт на Азовском море, находится в осаде уже более 40 дней. По данным мэра Вадима Бойченко, 75 % городской инфраструктуры разрушено, погибли около 22 000 человек.
Во вторник США сообщили, что у них есть "достоверная информация" о том, что Россия может использовать "боевые отравляющие вещества" при наступлении на Мариуполь. Организация по запрещению химического оружия выразила обеспокоенность заявлениями о возможном применении химоружия в Мариуполе.
Президент США, вслед за президентом Украины, использовал слово "геноцид", говоря о цели российского вторжения. "Все более очевидно, что Путин просто пытается стереть саму идею быть украинцем", - сказал Байден журналистам во время поездки в Айову.
Владимир Зеленский во вторник вечером предложил Москве "обменять" украинского депутата и бизнесмена Виктора Медведчука, близкого к президенту России и недавно арестованного, на украинцев, находящихся в плену в РФ. Ранее в тот же день украинские власти объявили об аресте 67-летнего бизнесмена, который находился в бегах с момента вторжения России. Медведчук, 12-й в списке богатейших граждан Украины на 2021-й год с состоянием в 620 миллионов долларов, по версии журнала Forbes, известен связями с Владимиром Путиным. Посследний, по словам Медведчука, является крестным отцом одной из его дочерей.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник осудил "сотни случаев изнасилования" на территориях, ранее оккупированных российской армией, "включая несовершеннолетних девочек и совсем маленьких детей".
По данным пограничной службы Украины, с начала войны домой вернулись более 870 000 украинцев, включая женщин и детей.
Евроньюс продолжает прямую текстовую трансляцию.
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в телеграм-канале объявила, что в среду эвакуация мирных жителей по гуманитарным коридорам проводиться не будет по соображениям безопасности. Верещук пообещала возобновить эвакуацию по гуманитарным коридорам как можно скорее.
"Эти заявления ... не основываются на фактах, они лежат в русле пропаганды и провокации. Они не отвечают интересам народов этих стран и обеспечивают и обслуживают интересы коллективного Североатлантического альянса под руководством США", - Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник", комментируя слова главы МИД Швеции Анн Линде о недопустимости того, чтобы "Россия каким-либо образом угрожала Швеции и Финляндии".
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились на поезде в Киев, сообщил в среду в "Твиттере" представитель канцелярии польского лидера Якуб Кумох. По его словам, тким образом Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитсо и Алар Карис "выражают поддержку братской Украине и её президенту Владимиру Зеленскому".
Baltijas un Polijas līderi šodien ierodas Kijivā, lai tiktos ar @ZelenskyyUa .🇺🇦— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) April 13, 2022
Vakar Valsts prezidents @valstsgriba , Polijas prezidents @AndrzejDuda, Lietuvas prezidents @GitanasNauseda, Igaunijas ministre @eliimets tikās Žešovā🇵🇱 , lai pārrunātu turpmāko atbalstu Ukrainai. pic.twitter.com/LNmIOLA9mz
Правительство Чехии выделило 4,6 млн крон (около 184 млн евро) на цели, связанные с преодолением в республике миграционного кризиса, вызванного резким увеличением числа беженцев с Украины, сообщает в среду газета "Млада фронта Днес". В Чехию с 24 февраля прибыли до 350 тысяч украинских беженцев. Правительство не исключает, что, в случае эскалации конфликта, в страну могут прибыть до миллиона украинцев.
Совет Федерации рассмотрит закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии.
Речь идёт о штрафах до 5 тысяч рублей или аресте до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне
Джо Байден выступил во вторник с утверждением, согласно которому рост инфляции в США в марте был
спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. Минтруд США сообщил, что годовая инфляция в марте 2022 года ускорилась до 8,5% против 7,9% в феврале. Это самое значительное увеличение показателя в стране за последний год.
До начала войны около 100 000 украинских детей находились на гособеспечении в детских домах, школах-интернатах и учреждениях для инвалидов, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это самый большой показатель в Европе.
Правозащитные организации Secours catholique Caritas France и Disability Rights International выражают серьёзное беспокойство в связи с тем, что "многие учреждения были эвакуированы бессистемно", "в неразберихе дети могли потеряться, остаться на улице, потому что не могут передвигаться из-за своей инвалидности".
До войны на Украине планировалось закрыть все 756 интернатов к 2026 году в рамках реформы деинституализации.
Более 10 500 украинских детей пошли во французские школы с начала российского вторжения (Министерство образования Французской республики).