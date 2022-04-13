Прямая текстовая трансляция: 49-й день войны на Украине

Мариуполь, стратегический порт на Азовском море, находится в осаде уже более 40 дней. По данным мэра Вадима Бойченко, 75 % городской инфраструктуры разрушено, погибли около 22 000 человек.

Во вторник США сообщили, что у них есть "достоверная информация" о том, что Россия может использовать "боевые отравляющие вещества" при наступлении на Мариуполь. Организация по запрещению химического оружия выразила обеспокоенность заявлениями о возможном применении химоружия в Мариуполе.

Президент США, вслед за президентом Украины, использовал слово "геноцид", говоря о цели российского вторжения. "Все более очевидно, что Путин просто пытается стереть саму идею быть украинцем", - сказал Байден журналистам во время поездки в Айову.

Владимир Зеленский во вторник вечером предложил Москве "обменять" украинского депутата и бизнесмена Виктора Медведчука, близкого к президенту России и недавно арестованного, на украинцев, находящихся в плену в РФ. Ранее в тот же день украинские власти объявили об аресте 67-летнего бизнесмена, который находился в бегах с момента вторжения России. Медведчук, 12-й в списке богатейших граждан Украины на 2021-й год с состоянием в 620 миллионов долларов, по версии журнала Forbes, известен связями с Владимиром Путиным. Посследний, по словам Медведчука, является крестным отцом одной из его дочерей.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник осудил "сотни случаев изнасилования" на территориях, ранее оккупированных российской армией, "включая несовершеннолетних девочек и совсем маленьких детей".

По данным пограничной службы Украины, с начала войны домой вернулись более 870 000 украинцев, включая женщин и детей.

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