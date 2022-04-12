Прямая текстовая трансляция | 48 день войны на Украине

Прямая текстовая трансляция | 48 день войны на УкраинеКомментарии
Война в Украине длится уже седьмую неделю. ЮНИСЕФ сообщает, что из 7,5 миллиона украинских детей 4,8 миллиона стали беженцами. По словам главы организации Мануэля Фонтена, он не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы.
Мэр Мариуполя, который российские войска держат в блокаде, Вадим Бойченко заявил, что с начала войны в городе погибли не менее 10 тысяч мирных жителей.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл для встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Амурскую область.
Правительство Японии ввело дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ. Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО "НПК "Техмаш", МКБ "Вымпел" и, как утверждается, "супруга и дочь" главы МИД РФ Сергея Лаврова, "дочери" президента России Владимира Путина.
Кроме того, замораживаются активы Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая, а также введен запрет на новые инвестиции в РФ, которые с 12 мая можно будет осуществлять только по особым разрешениям.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко обвинил российские войска в том, что они несколько недель блокировали гуманитарные конвои в том числе для того, чтобы "скрыть кровавую бойню". В интервью Associated Press Бойченко заявил, что в город погибли уже больше 10 тыс. мирных жителей.
По его словам, российские войска привезли в Мариуполь мобильные крематории, чтобы избавиться от тел погибших.
Российские силы также вывезли часть тел в огромный торговый центр, где есть хранилища и холодильники.
На данный момент Бойченко находится не в Мариуполе, а на подконтрольной Украине территории. Он не стал уточнять источники своей информации.
Самопровозглашенная ДНР требует от миссии ОБСЕ прекратить свою деятельность на своей территории до 30 апреля.
ЮНИСЕФ сообщает, что из 7,5 миллиона украинских детей 4,8 миллиона стали беженцами. По словам главы организации Мануэля Фонтена, он не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы.
Фрегат "Адмирал Эссен" уничтожил украинский беспилотник Bayraktar у побережья Крыма, сообщил Минобороны РФ.
В российском министерстве заявляют, что беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Благовещенск, откуда он отправится на космодром Восточный в сопровождении Владимира Путина.
В плане - посетить стройку космодрома Восточный. Затем Путин и Лукашенко проведут переговоры. По итогам запланирована совместная пресс-конференция.
Лукашенко также намерен посетить Приморский край и остров Русский и встретиться с губернатором региона в среду.