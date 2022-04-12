Прямая текстовая трансляция | 48 день войны на Украине

Война в Украине длится уже седьмую неделю. ЮНИСЕФ сообщает, что из 7,5 миллиона украинских детей 4,8 миллиона стали беженцами. По словам главы организации Мануэля Фонтена, он не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы.

Мэр Мариуполя, который российские войска держат в блокаде, Вадим Бойченко заявил, что с начала войны в городе погибли не менее 10 тысяч мирных жителей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл для встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Амурскую область.