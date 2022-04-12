Путин о санкциях: "Блицкриг не состоялся"

Военная спецоперация на Украине идет по плану, и ее "абсолютно понятные и благородные" цели будут достигнуты, а российская экономика справляется с западными санкциями.

Об этом и многом другом сказал Владимир Путин по время визита на космодром Восточный вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Тот "блицкриг", на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично Владимир Путин президент России

Такте впервые высказался президент России и по ситуации в Буче, назвав все увиденное там таким же фейком как и в Сирии.

Когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче Владимир Путин президент России

Лукашенко же считает произошедшее в Буче британской спецоперацией.

Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане. "Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы Александр Лукашенко президент Беларуси

После обнаружения убитых мирных жителей на освобожденных российскими войсками территориях западные страны обвинили Россию в военных преступлениях, доказательства которых собираются представить в Международном уголовном суде.

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