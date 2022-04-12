Путин о санкциях: "Блицкриг не состоялся"Комментарии
Военная спецоперация на Украине идет по плану, и ее "абсолютно понятные и благородные" цели будут достигнуты, а российская экономика справляется с западными санкциями.
Об этом и многом другом сказал Владимир Путин по время визита на космодром Восточный вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Такте впервые высказался президент России и по ситуации в Буче, назвав все увиденное там таким же фейком как и в Сирии.
Лукашенко же считает произошедшее в Буче британской спецоперацией.
После обнаружения убитых мирных жителей на освобожденных российскими войсками территориях западные страны обвинили Россию в военных преступлениях, доказательства которых собираются представить в Международном уголовном суде.
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