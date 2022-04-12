Лукашенко - Путин: встреча на космодроме

"Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с визитом в России. Переговоры с Владимиром Путиным проходят на космодроме Восточный, расположенном на Дальнем Востоке. Сообщается, что главы двух государств обсудят стремление Беларуси принять участие в переговорах с Украиной. Видимо Минск хочет быть одним из гарантов безопасности Украины, а Москва продвигает эту идею. Несколько дней назад это предложил министр иностранных дел России.

В интервью Государственному телевидению в понедельник Сергей Лавров заявил, что Россия не видит причин для прекращения переговоров, но подчеркнул, что Москва не прекратит свои военные действия, когда стороны соберутся снова.

Тем временем власти нескольких регионов России, граничащих с Украиной, усилили меры безопасности, объявивжёлтыйуровень террористической угрозы. Жителей этих регионов призвали избегать людных общественных мест и иметь при себе документы, удостоверяющие личность".