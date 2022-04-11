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Прямая текстовая трансляция | 47 день войны на Украине. Страна готовится к новому наступлению России
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Новости дня | 11 апрель — дневной выпуск
Последние обновления: 11/04/2022
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Илона Маска в Совете директоров Twitter не будет
В Исландии выросла преступность
Депп и Херд снова в суде
Швеция и Финляндия думают вступить в НАТО?
IT-специалисты выбирают Узбекистан
Украина готовится к битве на Востоке