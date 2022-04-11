Первый тур выборов во Франции: борьба продолжается

Анелиз Боржес, Euronews:

"Следующие две недели будут очень насыщенными как для Марин Ле Пен, так и для Эммануэля Макрона. Лидер ультраправых Марин Ле Пен будет стремиться закрепить успех, достигнутый в первом туре голосования. Ле Пен участвует в своей третьей президентской гонке и, согласно опросам, еще никогда не была так близка к победе. В свою очередь, действующий глава государства Эммануэль Макрон уже заявил, что не пожалеет усилий, чтобы убедить избирателей левого и правого толка объединиться вокруг его программы с целью не допустить к власти ультраправых на пятилетний срок.

В том, что во второй тур выйдут именно Ле Пен и Макрон сомнений не было. Но в целом, результаты голосования в первом туре для Франции стали неожиданными, особенно для традиционных политических партий, представители которых практически сошли с политической сцены: республиканцы и социалисты вместе получили менее 7% голосов избирателей.

В течение следующих нескольких недель они, вероятно, проведут "работу над ошибками" и займутся созданием новой программы, которая нашла бы отклик у французов.

Что касается активности избирателей. Предполагалось, что число граждан, не пришедших на участки для голосования, на этот раз будет рекордно высоким. Однако в минувшее воскресенье явка составила почти 74%. Аналитики полагают, что через две недели во втором туре президентских выборов стоит ожидать такие же цифры".

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