Акции против дискриминации русскоязычных

Во Франкфурте прошла демонстрация протеста против дискриминации, которой, по ряду сообщений, подвергается сейчас в Германии русскоязычное население. В акции приняли участие несколько сотен человек, они несли флаги Германии, России и других стран СНГ.

– Мы вышли с протестами, потому что многие из нас, русскоязычных, русских, пострадали от дискриминации и ненависти из-за того, что говорим по-русски, – говорит один из участников. – И мы собрались здесь, чтобы дать понять, что этого не потерпим. Следует разделять текущую политическую ситуацию и человеческие отношения.

– Я выступаю за мир. Детей бьют в школе за то, что они говорят по-русски, это совершенно недопустимо.

Акции протеста против разжигания межнациональной розни и дискриминации русскоязычных прошли в этот день также в Ганновере и Штутгарте. К месту их проведения была направлена полиция, чтобы не допустить столкновений с украинскими активистами, также организовавшими ряд крупных митингов.