В Южной Корее зацвела вишня

Солнечный свет переливается на бело-розовых лепестках, а тонкие стволы деревьев мирно качаются на весеннем ветру: в Сеуле, на берегах канала Бульванчон, зацвела вишня. В эти выходные здесь — впервые за три года пандемии — проходит весенний фестиваль, куда пришли десятки жителей южнокорейской столицы. На камнях у воды они гуляют, едят сахарную вату, играют в настольные игры и надеются, что скоро смогут снять защитные маски.

«Всё больше стран освобождаются от масок, и, кажется, что количество заражений снижается по всему миру. Несмотря на сравнительно большие цифры заболеваемости в Южной Корее, я надеюсь, что мы снимем маски уже в этом году и вернемся к обычной счастливой жизни», — говорит молодой кореец Мун Чун-хюн.

В прошлом месяце в Южной Корее зафиксировали абсолютный рекорд числа заражений COVID-19. Так 17 марта в лабораториях стране получили 621 317 положительных тестов. При этом в течение всего 2021 года в месяц заболевало не более нескольких сотен людей.