Японская сакура зацвела раньше из-за потепления климата

Япония переживает период цветения сакуры, который в этом году признан рекордно ранним из-за потепления климата. Пик сезона в Киото пришёлся на 26 марта. Это самая ранняя дата за 1200 лет наблюдений в этом регионе. Прежний рекорд — 27 марта — был зафиксирован в 1409 г. В Токио пик цветения отмечен с 22 марта. За всю историю наблюдений раньше сезон наступал только в 1953 г.

Обычно японская вишня цветёт в апреле, с этим месяцев связывают традицию любования сакурой — ханами. В последнее время цветы сакуры распускаются всё раньше, как отмечают исследователи, скорее всего, из-за глобального потепления. Данные о пике цветения даже используют как один из ярких показателей изменения климата. Уже девять лет подряд сезон ханами наступает раньше обычного.

Эта весна в Японии действительно выдалась особенно тёплой. Самая первая цветущая сакура была отмечена в Хиросиме 11 марта, —на восемь дней раньше прежнего рекорда, который был поставлен в 2004.