Кризис в P&O Ferries обернулся километровыми очередями

Длинными очередями в порту Дувра обернулась приостановка деятельности компании P&O Ferries в Ла-Манше. В середине марта перевозчик объявил об увольнении около 800 сотрудников из своего британского филиала.

Это решение объяснили тяжёлым финансовым положением из-за «брексита», коронавирусной пандемии и роста цен на топливо. Объёмы потерь оценивают более чем в 100 миллионов фунтов в год. При этом сокращения не затронули французский персонал, отмечают в штаб-квартире в Кале

Сокращения вызвали недовольство профсоюзов, которые обвинили P&O Ferries в грубом нарушении британского трудового законодательства. Они отмечают, что перевозчик таким образом урезает зарплаты, собирая новый штат с худшими контрактами. Министр транспорта Соединённого Королевства Грант Шеппс призвал компанию пересмотреть это решение и потребовал отставки её руководства. Кроме того, правительство ужесточило требования к минимальному размеру оплаты труда в транспортных компаниях и обещало упростить регистрацию судов в британской юрисдикции.

В руководстве P&O Ferries, в свою очередь, обещают не затягивать с приостановкой деятельности и намерены возобновить рейсы через Ла-Манш уже на следующей неделе.