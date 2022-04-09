Чернигов после осады

Жители Чернигова на севере Украины наконец смогли выйти из укрытий, где почтипостоянно находились всё то время с конца февраля, когда город находился под обстрелом российских войск. Осада Чернигова неподалёку от границы с Беларусью продолжалась несколько недель.

Антонина Дейнеко пришла в ту квартиру, где прожила 25 лет вместе с сыном инвалидом. Они были в бомбоубежище, когда снаряд попал в их многоэтажный дом. Женщина со слезами на глазах говорит, что хотела бы напоить нас чаем, но его нет.

"Начали все кричать, всё дымом заволокло в подвале, пылью, дымом. Сказали, что бомба упала. А из того подъезда, что полностью обвалился, сосед был в ванной, но живой. А жена и дочка в коридоре были. Их насмерть сразу", - рассказывает Антонина.

На восстановление Чернигова уйдет не менее четырех лет. Об этом заявил в субботу мэр города Владислав Атрошенко. Ранее он сообщал, что Чернигов от российских обстрелов разрушен как минимум на 70%.

"Здесь мирные жители жили. Вот здесь дом стоял, и следующий", - показывает нам жительница города.

Марии 9 лет. Вместе с матерью Валентиной и сестрой Аней они провели почти шесть недель в подвале, где находились ещё около 250 человек.

"Сначала было не очень весело. А потом как уже появились новые друзья, то стало лучше. А ещё у нас там нет света в подвале", - говорит девочка.

"Не было ни света, ни воды, туалет на улице, это ужас, - подтверждает её мама. - Дети подземелья".

Последние две недели в Чернигов не доставлялись продукты питания. Сейчас поставки возобновились, но с едой пока сложно. Люди часами стоят в очереди , чтобы получить продукты, лекарства и предметы первой необходимости из фургонов, припаркованных возле разрушенной школы, которая теперь служит пунктом раздачи помощи.

"Там не хватает действительно продуктов, - говорит Оксана Яценко. - Там гуманитарка видимо к нам ещё не успела доехать".

Черниговская областная военная администрация (ОВА) попросила выехавших жителей города пока не спешить с возвращением, так как инфраструктура практически полностью разрушена. Власти говорят, что сейчас в Чернигов сейчас должны вернулся лишь те, кто примет участие в восстановлении электро-, газо- и водоснабжения.

Вдоль улиц города стоят обстрелянные дома, многие из крыш или стен. Надпись мелом на доске в одном классе до сих пор гласит: "Среда, 23 февраля, классная работа". На следующий день, 24 февраля, началась война.