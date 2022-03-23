В Киеве обстрелы, в Черниговской области разрушен мост

Война на Украине идет вот уже четыре недели. Признаков, что она закончится в ближайшее время - нет. В среду утром киевская администрация сообщила об обстрелах российскими силами украинской столицы. В Шевченковском районе загорелись несколько частных домов и многоэтажка.

Семидесятилетний Владимир и его семья остались без крыши над головой.

Владимир: "У нас были сестра с мужем. У нас дом на двоих. Моя сестра стала стучать в окно и кричать, что мы горим".

На этом видео, обнародованном Минобороны РФ, как утверждается, запечатлены кадры уничтожения пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ на северной окраине Киева.

В российском оборонном ведомстве заявляют, что жилые районы не являются целью Вооруженных сил; обстреливаются только объекты военной инфраструктуры.

Новые спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies запечатли ущерб от боевых действий в разных частях Украины.

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус обвинил российских военных в авиаударе по мосту через Десну, соединявшем Чернигов и Киев. В своем видеосообщении Чаус сказал, что мост, который использовался для эвакуации и доставки гуманитарной помощи, был разрушен за одну ночь.

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