«Очевидец»: Первые дни войны на Украине глазами корреспондента Euronews

Этот выпуск программы «Очевидец» посвящён первым двум неделям войны на Украине. Корреспондент Euronews Валери Гориа находилась в это время в Киеве и во Львове, общаясь с местными жителями.

24 февраля 2022 г., в первый день российского вторжения, я отправилась на центральную площадь Киева, где сразу ощутила всю серьёзность ситуации. Воздух здесь был наполнен дымом и горем. Здесь в знак протеста уже собрались несколько человек. Молодые люди, обёрнутые в жёлто-синие флаги, сказали мне, что они хотят подать пример того, «что не стоит бояться, что стоит оказывать различное сопротивление агрессору».

Площадь Независимости в Киеве. Valérie Gauriat

Такие же настроения я встречала и позже. У входа в киевское метро, которое теперь служит местным жителям бомбоубежищем, я встретила молодую танцовщицу Анабель и её родителей. Они пытались сохранять оптимизм и уверенность, что страна справится с вызовом.

В гостинице «Украина», в которой я остановилась, меня, как и других журналистов, попросили переселиться в другой отель, на другой стороне площади Независимости. Каждую ночь оглашали сирены воздушной тревоги, шум взрывов и стрельбы.

Полиция занималась поисками пророссийских диверсантов. Я присутствовала при изъятии автоматического оружия из частного автомобиля. Найденное в нем оружие не было зарегистрировано. Полицейские попросили меня покинуть место обыска.

Я решила спуститься в метро, где я встретила десятки людей, теснились в коридорах, сидя на подстилках и одеялах с небольшими пожитками, которые они взяли с собой. Женщины, с которыми я здесь разговаривали, не скрывали своего гнева из-за ситуации, в которой они оказались. «Я не знаю, что в голове должно быть у людей, которые могут такое придумать, сделать такое, — сказала одна из них. — Я просто не знаю, что они хотят в конце концов».

В метро. Valérie Gauriat

Когда я выходила из метро, меня остановили охранники, чтобы проверить документы. В городе уже был введён круглосуточный комендантский час. Журналисты не покидали гостиницу. У регистрационной стойки работали без передышки только 18-летний Денис и 19-летний Дима. роме вписывания и выписывания жильцов, ответов на звонки и выполнение просьб клиентов, молодые люди занимаются поставками продуктов, которых становится всё меньше. Они работали уже более 30 часов, прерываясь только на трёхчасовой сон прямо на рабочем месте.

По словам Димы, он работает так много, что даже забывает о войне: «Работать интересно. Пока я учился, я не работал, а всё время смотрел кино, играл в компьютерные игры. А сейчас я вижу цель, настоящую цель. Это — гораздо интереснее». Денис сказал мне, что если бы он не работал, а остался бы дома, он в конце концов оказался бы в армии.

Во Львове я встретила сотни волонтёров, оказывающих помощь съезжающимся со всей страны беженцам. И самих беженцев, в основном женщин и детей, которые готовились к дальнейшему путешествию в соседнюю Польшу. Все они выражали уверенность, что Украина возродится из пепла.

Беженцы. Valérie Gauriat

Все они призывали западные страны к более сильным мерам против России. В Кракове, куда я приехала на автобусе с беженцами, я была очевидцем демонстрации беженцев. Мне запомнились слова одного из её участников по имени Андрей:

«Я обращаюсь к Байдену, Макрону, Джонсону, Шольцу и ко всем людям в мире: если вы не остановите Путина, кровь украинского народа будет на ваших руках!»