Война на Украине. День 42-й. США и Канада ужесточают санкции против РФ

США в среду объявят о введении новых санкций против России.

Канада включила в санкционные списки еще девять россиян, среди них бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. Санкции введены также против нескольких граждан Беларуси.

Один из ведущих поставщиков микропроцессоров компания Intel приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине. В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Беларусь.

Евросоюз намерен ввести эмбарго на поставки российского угля. Страны ЕС объявили о высылке около 200 российских дипломатов.

Газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видно, что тела на улицах появились в начале марта – задолго до того, как российские войска покинули город.