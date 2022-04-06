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Война на Украине. День 42-й. США и Канада ужесточают санкции против РФ

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Жилой дом в Бородянке, сильно поврежденный в результате боевых действий.
Жилой дом в Бородянке, сильно поврежденный в результате боевых действий.   -   Авторское право  Vadim Ghirda/AP

США в среду объявят о введении новых санкций против России.

Канада включила в санкционные списки еще девять россиян, среди них бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. Санкции введены также против нескольких граждан Беларуси.

Один из ведущих поставщиков микропроцессоров компания Intel приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине. В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Беларусь.

Евросоюз намерен ввести эмбарго на поставки российского угля. Страны ЕС объявили о высылке около 200 российских дипломатов.

Газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видно, что тела на улицах появились в начале марта – задолго до того, как российские войска покинули город.

06:57

Один из ведущих поставщиков микропроцессоров американская Intel приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине. 

"С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России", - говорится в сообщении на сайте компании.  В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Беларусь.

06:51

"Россияне, посмотрите, что творится от вашего имени. Вы достойны правды, вы достойны знать факты", - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам РФ на русском языке.

06:46

Правительство Новой Зеландии вводит пошлины в размере 35% на все товары, ввозимые из России. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД страны и министра роста торговли и экспорта, опубликованном на сайте правительства в среду.