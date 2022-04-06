Война на Украине. День 42-й. США и Канада ужесточают санкции против РФ

Война на Украине. День 42-й. США и Канада ужесточают санкции против РФКомментарии
США в среду объявят о введении новых санкций против России.
Канада включила в санкционные списки еще девять россиян, среди них бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. Санкции введены также против нескольких граждан Беларуси.
Один из ведущих поставщиков микропроцессоров компания Intel приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине. В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Беларусь.
Евросоюз намерен ввести эмбарго на поставки российского угля. Страны ЕС объявили о высылке около 200 российских дипломатов.
Газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки Бучи. На них видно, что тела на улицах появились в начале марта – задолго до того, как российские войска покинули город.
Один из ведущих поставщиков микропроцессоров американская Intel приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации на Украине.
"С настоящего момента мы приостановили всю предпринимательскую деятельность в России", - говорится в сообщении на сайте компании. В начале марта компания сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и Беларусь.
"Россияне, посмотрите, что творится от вашего имени. Вы достойны правды, вы достойны знать факты", - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к гражданам РФ на русском языке.
To the Russian people, look at what is being done in your name.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp
Правительство Новой Зеландии вводит пошлины в размере 35% на все товары, ввозимые из России. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД страны и министра роста торговли и экспорта, опубликованном на сайте правительства в среду.