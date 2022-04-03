По мере отступления российских войск из районов вокруг столицы появляется все больше свидетельств убийств мирных жителей.
Журналисты в городе Буча под Киевом обнаружили не менее 20 тел, разбросанных по улицам.
Глава МИД Украины назвал убийства в Буче преднамеренной бойней. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал сцены с трупами на улице «ударом под дых».
Германия осуждает «ужасное военное преступление». Великобритания призывает к расследованию «неизбирательных убийств».
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