Первое апреля: карта военных действий на Украине

Киев и Чернигов продолжают подвергаться воздушным ударам и ракетным обстрелам, несмотря на заявления России о снижении активности в этих районах. Давайте посмотрим, как развивается ситуация на местах, с помощью информации, предоставленной Институтом изучения войны.

Начнем с Киева и окрестностей украинской столицы. Здесь Украина продолжала проводить успешные, хотя и ограниченные контратаки к востоку и северо-востоку от Киева. Эти области на карте отмечены голубым цветом.

Подразделения, которые Россия выводит из этих регионов, части, понесшие потери в районе Киева, должны быть передислоцированы на восток Украины. Однако, как считают эксперты Института изучения войны, "там они вряд ли значительно усилят позиции российских сил".

Взглянем на восток Украины, Донецкую и Луганскую области. Украинские силы продолжают отражать атаки российских войск, в первую очередь в Попасной и Рубежном. Российские силы здесь не смогли захватить новые территории за последние 24 часа.

А теперь перейдем к Мариуполю, осажденному городу на берегу Азовского моря. Он окружен российскими войсками, которые продолжают наступление, пытаясь взять его в кольцо. Украинские силы находятся в центре Мариуполя.

Когда-то в городе проживало почти полмиллиона человек. Но теперь, после нескольких недель постоянных российских бомбардировок, Мариуполь опустошен и почти полностью разрушен.