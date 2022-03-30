Трагедия в фешенебельном районе швейцарского Монтрё

Основная версия трагедии произошедшей в швейцарском Монтрё — коллективное самоубийство. На прошлой неделе четыре члена семьи из Франции погибли в результате прыжка с балкона в многоэтажном доме. Пятый член семьи — 15 летний подросток — остается в коме. По данным полиции, семья жила уединённо, родители с начала пандемии интересовались теориями заговора и способами выживания в чрезвычайных ситуациях.

"Расследование выявило, что члены семьи вели замкнутый образ жизни, находились практически на полном самообеспечении и у них почти не было социальных контактов. Только сестра матери семейства работала вне дома. Другие ничем не занимались снаружи", — говорит официальный представитель кантона Во.

Погибли отец и мать, их восьмилетняя дочь, а также сестра-близнец женщины. Инцидент произошел сразу после того как в дверь квартиры похоронили полицейские, которые пришли с повесткой в суд. Из-за проблем, связанных с домашним обучением подростка — родители не отвечали на запросы официальной лиц.