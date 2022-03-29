Война на Украине, день 34-й

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"Помощь украинским беженцам не должна оказываться за счёт сокращения помощи нуждающимся из других стран". Так заявил Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, отвечая на вопросы корреспондента AFP. По его словам, на призыв ООН о выделении 1,7 млрд долларов для Украины последовал быстрый отклик, и средства были собраны за несколько дней. При этом аналогичный призыв в отношении Йемена, где ещё большее число людей находятся в худшей ситуации, подобного отклика не получил, и средств было собрано значительно меньше. Эгеланн также отметил, что продолжающиеся на Украине боевые действия могут привести к дефициту зерновых и вызвать голод в ряде стран Ближнего Востока и Африки. Кроме того, по мнению Эгеланна, разногласия России и США, постоянных членов Совбеза ООН, осложнят деятельность Организации Объединённых Наций по урегулированию различных конфликтов.



