Война на Украине, день 34-й

Война на Украине, день 34-йКомментарии
Очный раунд переговоров между Россией и Украинойб первый за три недели, пройдёт в Стамбуле. Переговоры между сторонами продолжались всё это время в формате видео-конференц-связи. Инициатором проведения встречи на территории Турции выступил президент страны Тайип Эрдоган.
"Помощь украинским беженцам не должна оказываться за счёт сокращения помощи нуждающимся из других стран". Так заявил Ян Эгеланн, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, отвечая на вопросы корреспондента AFP. По его словам, на призыв ООН о выделении 1,7 млрд долларов для Украины последовал быстрый отклик, и средства были собраны за несколько дней. При этом аналогичный призыв в отношении Йемена, где ещё большее число людей находятся в худшей ситуации, подобного отклика не получил, и средств было собрано значительно меньше. Эгеланн также отметил, что продолжающиеся на Украине боевые действия могут привести к дефициту зерновых и вызвать голод в ряде стран Ближнего Востока и Африки. Кроме того, по мнению Эгеланна, разногласия России и США, постоянных членов Совбеза ООН, осложнят деятельность Организации Объединённых Наций по урегулированию различных конфликтов.
"Россия не намерена заниматься благотворительностью и поставлять свой природный газ странам Европы бесплатно". Так сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, американским журналистам по поводу заявления стран Запада об отказе оплачивать поставки газа в рублях. "Нет оплаты – нет газа", – добавил он.
Почти 490 тысяч человек прибыли в Россию со стороны Украины, при этом более 411 тысяч въехали из Донбасса. Отмечается, что среди прибывших – почти 100 тысяч детей. Эти цифры приводит ТАСС, ссылаясь на свои источники.
Сотни студентов из стран Африки, которым пришлось бежать с Украины с началом военных действий, оказались сейчас во Франции. Как сообщает агентство AFP, они рассказывают, что их жизнь была под угрозой, при этом в процессе эвакуации им нередко приходилось выходить из поезда, уступая место украинцам. При пересечении украинской границы они также столкнулись с проявлениями расизма и ксенофобии. При этом, в отличие от украинских граждан, для них сейчас не предусмотрено ни права легально находиться во Франции, ни каких-либо мер социальной защиты.
ООН призывает Украину и Россию провести тщательное расследование в связи с появившимися в интернете видеозаписями, запечатлевшими, как утверждается, пытки попавших в плен на Украине военнослужащих. С соответствующим заявлением выступила Матильда Богнер, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, отметившая, что "появившиеся материалы" "вызывают серьёзную обеспокоенность", а "всех исполнителей подобных действий следует привлечь к ответственности".
Агентство Bloomberg приостанавливает свою деятельности в России и Беларуси из-за военной операции на Украине. В сообщении, опубликованном в понедельник на сайте компании, отмечено, что клиенты Bloomberg в обеих странах будут лишены доступа к финансовым продуктам, в том числе новостному терминалу и платформам электронной торговли.