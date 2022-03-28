Top News Stories Today Новости дня | 28 март — вечерний выпуск Последние обновления: 28/03/2022 Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Экспо-2020 в Дубае: ДРК зовёт иностранных инвесторов
Во Франции стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами
Наглядно о войне: обновлённая карта боевых действий на Украине
"Все дома разрушены, а люди ушли..."
Visit Arctic Europe: проект развития арктического туризма
"Сердце кровью обливается!"
"Слон и война — несовместимые вещи": новая жизнь в Киевском зоопарке
Шанхай: локудаун в два этапа
На Украине в условиях войны начинается посевная кампания
Королевский парк цветов Кёкенхоф принимает гостей