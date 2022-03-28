Был ли отравлен Абрамович?

Российский олигарх Роман Абрамович, принимавший участие в переговорах между Россией и Украиной, возможно был отравлен, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По её данным, в начале марта у Абрамовича, а также у двух высокопоставленных членов украинской команды, появились симптомы отравления после встречи в Киеве. Речь идёт о покраснении глаз, постоянном и болезненном слезотечении, шелушении кожи на лице и руках. Потом состояние этих людей улучшилось, и сегодня сообщается, что их жизни ничего не угрожает. При этом неясно, чем было вызвано возможное отравление: химическим агентом, биологическим или электромагнитным излучением.

По данным разведки США, болезненное состояние Абрамовича и украинских переговорщиков было вызвано не отравлением, а "фактором окружающей среды", заявил анонимный американский чиновник.