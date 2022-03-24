В Европе на фермах забиты миллионы птиц из-за вируса H5N1

Из-за беспрецедентной вспышки птичьего гриппа во Франции с конца ноября были забиты свыше десяти миллионов уток, кур и других птиц. Вирусом с осени охвачены уже около тысячи ферм. 450 из них находятся в департамента Вандея на западе Франции. Птичий грипп был обнаружен в 34 странах Европы. Помимо Франции сильнее всего пострадал север Италии, где были забиты 18 миллионов птиц.

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