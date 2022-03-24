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Франция

Renault приостанавливает работу московского завода

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Renault приостанавливает работу московского завода
Авторское право  Mikhail Metzel/AP2010

Через несколько часов после призыва президента Зеленского к французским компаниям прекратить торговые отношения с Россией, чтобы не спонсировать войну на Украине, группа Renault объявила о приостановке работы московского завода.

В коммюнике также говорится, что автомобилестроительный концерн рассмотрит вопрос о дальнейшем долевом участии в компании «АвтоВАЗа»: у Renault 68 % акций. При этом руководство группы намерено "со всей ответственностью" отнестись к 45 000 сотрудников в России.

Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи лидеров G7 назвал решение Renault "последовательным" и заявил, что уважает его.

Эксперты отмечают, что потери автомобилестроителя могут быть значительными, поскольку Россия - второй рынок для Renault после Франции.

Другие французские компании, в частности, TotalEnergies, Auchan и Leroy Merlin, также ставшие объектом критики президента Украины, пока сохраняют присутствие в России.

Что же касается фармацевтической корпорации Sanofi, её руководство объявило, что "прекратит любую деятельность" в России и Беларуси, не связанную напрямую с поставками "жизненно важных лекарств и вакцин".