Война на Украине. 28-й день. Текстовая трансляция

Президент США Джо Байден в среду начинает визит в Европу, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие действия союзников по НАТО в ответ на российскую агрессию в Украине. Американский президент прибудет вечером в Брюссель, гда 24 марта состоится экстренный саммит НАТО, посвященный российскому вторжению на Украину.

Французская группа TotalEnergies объявила о решении прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов "не позднее конца 2022 года". Компания, которую критикуют за то, что она не покидает российский рынок, в своем заявлении сообщила, что принимает "дополнительные меры" в связи с "обострением конфликта" на Украине.

Еврокомиссия, как ожидается, выделит из бюджета Евросоюза 3 млрд евро странам блока, принимающим украинских беженцев.

СК возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за "распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил".

Россия запросила голосование в Совете Безопасности ООН по своему проекту резолюции, связанной с гуманитарной ситуацией на Украине. Предложенная дата - 23 марта.