Война на Украине. 28-й день. Текстовая трансляция

Война на Украине. 28-й день. Текстовая трансляцияКомментарии
Президент США Джо Байден в среду начинает визит в Европу, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие действия союзников по НАТО в ответ на российскую агрессию в Украине. Американский президент прибудет вечером в Брюссель, гда 24 марта состоится экстренный саммит НАТО, посвященный российскому вторжению на Украину.
Французская группа TotalEnergies объявила о решении прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов "не позднее конца 2022 года". Компания, которую критикуют за то, что она не покидает российский рынок, в своем заявлении сообщила, что принимает "дополнительные меры" в связи с "обострением конфликта" на Украине.
Еврокомиссия, как ожидается, выделит из бюджета Евросоюза 3 млрд евро странам блока, принимающим украинских беженцев.
СК возбудил уголовное дело против журналиста Александра Невзорова за "распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил".
Россия запросила голосование в Совете Безопасности ООН по своему проекту резолюции, связанной с гуманитарной ситуацией на Украине. Предложенная дата - 23 марта.
Американский стриминговый сервис Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. При вводе названия сервиса в поисковой строке в обеих платформах приложение не отображается. Netflix объявил о приостановке деятельности в России 6 марта. Кроме того, компания прекратила работу над российскими оригинальными проектами. Решение было принято в связи с военной операцией на Украине.
Президент США Джо Байден в среду начинает визит в Европу, в ходе которого будут обсуждаться дальнейшие действия союзников по НАТО в ответ на российскую агрессию в Украине. Американский президент прибудет вечером в Брюссель, гда 24 марта состоится экстренный саммит НАТО, посвященный российскому вторжению на Украину.
Вооруженные силы Украины сдерживают наступление российских войск на Киев и Запорожье, обороняют Чернигов, Мариуполь, Николаев и Черноморское побережье, сообщает Генштаб Украины. За сутки поражено 17 воздушных целей, включая 6 самолетов.
Японский производитель техники Sharp приостанавливает отправку своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.
В нем отмечается, что Sharp намерена продолжать "наблюдать за нынешней ситуацией и на основании этого принимать разумные меры".
Накануне, 22 марта, о приостановке оформления заказов на свою продукцию и услуги в России объявила японская электротехническая корпорация NEC.