В Олимпийском парке Лондона произошла утечка газа

В Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне произошла крупная утечка газа. Около двухсот человек эвакуированы.

Район оцеплен. На месте работают экстренные службы. Нескольким людям понадобилась медицинская помощь. Как заявили власти, у пострадавших затруднено дыхание.

ЧП произошло в Центре водных видов спорта, построенном к Олимпиаде 2012 года. В нём расположены три бассейна. Управляющая компания принимала поставки химикатов для одного из них, когда произошёл выброс газообразного хлора, уточняют в пожарной службе.

Жителей близлежащих районов просят не открывать окна и двери в помещениях, пока ведётся проветривание спортивного объекта.