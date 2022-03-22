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мир

Всемирный день воды

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 Кнарик Хачатрян
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Всемирный день воды
Авторское право  Rich Pedroncelli/Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Что может быть проще, чем налить себе стакан воды. Но этот повседневный жест недоступен 2,2 млрд человек в мире. В этот вторник отмечается Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть важность пресной воды для жизни человека и многочисленные угрозы, которые перекрывают доступ к ней - засуха, загрязнение или чрезмерная эксплуатация. В этом году основное внимание уделяется подземным водам. Невидимое нужно сделать видимым, чтобы способствовать решение проблем, связанных с подземными водами во всём мире.

"Подземные воды занимают очень важное место, потому что это один из самых надёжных источников пресной воды - по крайней мере, раньше так было. Вы не знаете, когда пойдет дождь, да и поверхностные воды часто более непосредственно реагируют на погоду. Подземные воды обычно всегда были там, поэтому крайне важно, чтобы мы держали уровень грунтовых вод на определенной отметке", - сказал эксперт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Джиппе Хогевен.

Крупнейшим потребителем воды на планете является сельскохозяйственный сектор, на долю которого приходится 70% объёма использования как поверхностных, так и подземных вод. Изменение климата привело к тому, что люди стали чаще рыть колодцы, и сейчас наблюдается чрезмерная эксплуатация подземных вод, что очень трудно контролировать. И хотя на нашей планете грунтовых вод относительно много, только 0,77% этой воды пресные.

Всемирный день водных ресурсов на этот раз совпал с 9-ым Всемирным водным форумом, который проходит в Дакаре и объединяет правительства, международные учреждения, неправительственные организации, ученые, предприятия и граждан для обсуждения актуальных вопросов, касающихся этого важного ресурса.