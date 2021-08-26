Дождевая вода как альтернативный ресурс

В Дании впервые тестируют большой пилотный проект по использованию переработанной дождевой воды. В городке Нюэ устанавливают специальную систему, которая очищает воду, и ее можно затем использовать для стирки одежды и уборки дома.

Цель проекта — защитить город от наводнений и сэкономить запасы вод , так как в будущем этот ресурс может истощиться.

В доме архитектора Малене Брёнберг уже есть такая система. "Это голос совести. В нашей семье есть дети, поэтому мы много стираем. Мы рады, что можем изменить сложившийся порядок действий и использовать альтернативные ресурсы".

Администрация города Нюэ планирует таким образом сократить на треть использование грунтовых вод.

В Дании основательно готовятся к последствиям изменения климата. 99% процентов мунициалитетов страны разработали специальную карту, на которой указаны зоны возможного затопления, данные рассчитаны на 70 лет вперед.