10 миллионов украинцев покинули свои дома

Сбежавшие из осажденного Мариуполя жители прибывают во Львов - уставшие, но с чувством облегчения. Один из поездов проделал путь через полстраны из Запорожья, в 220 км от Мариуполя.

В общей сложности 10 млн человек были вынуждены покинуть свои дома на Украине.

Некоторые из них только начинают свое вынужденное путешествие, как например эвакуированные жители из украинского села Бобрик под Киевом. Колонна машин с ними прибыла в Бровары, город к востоку от столицы. Всего около 1600 человек, в том числе 843 ребенка.

Много детей прибывает во Львовскую область, в шаге от того, чтобы покинуть свою страну, без родителей или опекунов.

Чешская неправительственная организация забрала часть из них на украинской стороне сухопутной границы с Польшей Корчова-Краковец. Из детского дома в Житомирской области были эвакуированы более сорок сирот, среди которых три тяжелобольных ребенка.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину покинули 3,38 миллиона человек. Большинство из них бежали в соседние Польшу, Румынию или Молдавию.

Германия приняла более 200 000 украинцев. Там, в недавно закрытом аэропорту Тегель в Берлине открыт центр приема для тех, кто бежит от конфликта.