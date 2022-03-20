Итальянская деревушка приютила украинских беженок

Итальянская деревушка Бельмонте-ин-Сабина в центральном регионе Лацио приютила две украинские семьи.

Инициатором выступил хозяин местной гостиницы Джакомо Сциортино, у которого работала сиделкой Галина. Она и рассказала, что её дочь и невестка срочно нуждаются в крове и защите.

"На шестой день после того, как президент Путин начал эту войну, мы решили покинуть родину, потому что боялись. Не за себя, а за детей, за их будущее... Боялись, что через несколько дней они останутся без электричества, газа, воды, как мы сможем объяснить это детям? А наши мужья остались, чтобы защать наш город и нашу страну", - говорит, глотая слёзы, Татьяна.

Как у Татьяны, муж Екатерины остался во Львове. Их маленький сын отметит день рождения без отца.

"Мы верим, что очень скоро вернёмся домой и вместе восстановим новую жизнь, восстановим экономику. Мы поднимем страну, и наше будущее будет таким же мирным, как и раньше", - говорит Екатерина.

По признанию хозяина гостиницы, он не колеблясь закрыл заведение, чтобы предоставить номера украинским беженкам. Ведь солидарность, по его словам, "это совершенно нормально".