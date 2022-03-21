В Китае разбился самолет авиакомпании China Eastern со 132 пассажирами и членами экипажа на борту.

Пассажирский самолет Boeing-737, выполнявший рейс из города Куньмин в Гуанчжоу, в потерпел крушение на юге КНР. Предполагаемое место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На месте происшествия начался пожар, туда выдвинулись спасатели.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Сообщается, что самолет был выпущен в 2015 году. Авиакомпания эксплуатировала его в течение 7 лет.