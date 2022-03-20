COVID-19: в Германии снимают большинство ограничений на фоне роста заболеваемости

В Германии на федеральном уровне отменены практически все антиковидные ограничения. Однако ряд представителей научного сообщества считают данный шаг преждевременным. В стране число новых случаев заражения коронавирусом на 100 000 жителей в течение семи дней составило 1708. В течение суток положительный результат на инфекцию получили 132 000 человек.

Карл Лаутербах глава Минздрава ФРГ: "Радоваться нечему. Принятое решение, связанное с ограничениями, неминуемо приведет к перегрузке системы здравоохранения. Я ничего не могу с этим поделать. Я могу лишь ввести ограничения только в горячих точках, в особенно затронутых эпидемией регионах, потому что именно там повышенная нагрузка на больницы возникает в первую очередь".

В Министерстве по социальным вопросам земли Мекленбург-Передняя Померания отметили, что население по-прежнему нуждается в защитных мерах. До второго апреля здесь все еще будет обязательным ношение масок в помещении. Путешествовать и посещать общественные места смогут вакцинированные, переболевшие ковидом люди или те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.