Египет: обнаружено пять древних гробниц

Пять древних гробниц обнаружили археологи вблизи египетского селения Саккара, на юге от Каира. Одно из захоронений было сделано более 4,5 тысяч лет назад. Как отмечается в заявлении министерства туризма и древностей Египта, обнаруженные в гробницах предметы и росписи на стенах помогут улучшить представление о жизни людей в тот исторический период. За последние годы в этих местах учёными было сделано немало важных археологических открытий.