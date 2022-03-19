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Болгария

София не окажет Киеву военной помощи

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София не окажет Киеву военной помощи
Авторское право  Valentina Petrova/AP

В Софии прошла встреча премьер-министра Болгарии Кирила Петкова с министром обороны США Ллойдом Остином. На фоне продолжающегося украинского кризиса стороны договорились, что в Болгарию из США прибудет войсковое подразделение, которое будет действовать под командованием НАТО.

– Болгария будет и впредь делать всё возможное, чтобы помочь украинцам в тяжёлой войне в условиях масштабной агрессии со стороны Российской Федерации, – заявил по итогам встречи Петков. – Но мы расположены очень близко к зоне к конфликта, поэтому прямо сейчас отправка военной помощи Украине не представляется для нас возможной.

– Мы также обсудили совместные действия наших вооружённых сил, – отметил Остин. – Мы определённо остаёмся признательными премьер-министру за осуществляемое им руководство и Болгарии за размещение здесь войскового подразделения.

Между тем возле здания министерства обороны, где проходили переговоры, собрались граждане, протестующие против отправки вооружения из Болгарии на Украину. Они держали в руках знамёна Болгарии и России.