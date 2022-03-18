Приватизация порта и коридор Лобиту: как Ангола трансформирует юг Африки?

Атлантический порт вместе с железнодорожной сетью Бенгелы составляют коридор Лобиту, который простирается более чем на 1300 километров вглубь континента. Это самый быстрый экспортный маршрут для меди, кобальта и других руд из Замбии, Демократической Республики Конго и других стран.

После реновации железной дороги порт Лобиту готов к возрождению: Ангола приватизирует его с 20-летней концессией, чтобы привлечь новые инвестиции и стимулировать экономику.

Порт Лобиту - это отличная возможность для создания сети на атлантическом побережье для импорта и экспорта товаров и продуктов из Замбии и Демократической Республики Конго. Это реальная возможность создать альтернативу побережью Индийского океана Педру Нету гендиректор EagleStone

Педру Нету, глава инвестиционно-банковской консультационной фирмы, проживший в Анголе более 20 лет, говорит, что это гораздо больше, чем просто перевозка металла с рудников.

Вместе с экспортом меди и марганца из ДРК и Замбии, мы также могли использовать порт Лобиту для доставки товаров во внутренние районы. На пути этого железнодорожного коридора в Лобиту находится огромный важный сельскохозяйственный сектор, и это может быть веским аргументом в пользу развития порта Педру Нету гендиректор EagleStone

Приватизация порта Лобиту и железной дороги Бенгелы — часть более широкого плана правительства Анголы по диверсификации экономики страны за счет увеличения частных инвестиций. Группа Всемирного банка поддерживает эту идею.

Иностранные инвестиции уже поступают в крупнейший порт Анголы, Луанду. Тендер на его покупку в начале этого года выиграла компания по управлению портом Дубая DP World.

По словам главы DP World, у порта Лобиту отличная инфраструктура, и "у него есть все шансы стать воротами в южную часть Конго и Замбию". Вот что двигало строителями Бенгельской железной дороги более века назад. Теперь речь идет о продвижении коридора Лобиту дальше в XXI век за счет увеличения частных инвестиций.

Железная дорога — ключ к занятости

По словам главы Комитета по оценке тендерных предложений, железнодорожный транспорт - самый дешевый вид перевозок, он "может перевозить большие объемы и менее вреден для окружающей среды".

Лобиту уже приспособлен для бо́льших поставок с шахт благодаря новому терминалу для погрузки с поездов на корабли.

После восстановления железнодорожной инфраструктуры в Лобиту задумываются о специальном терминале, предназначенном только для руды, а также — более широком спектре поставок в обоих направлениях с участием миллионов человек, а значит — больше потенциальных производителей, потребителей и пассажиров.

Железная дорога пересекает область, которая в настоящее время представляет 32-34% сельскохозяйственного производства в Анголе, включая четыре провинции, где проживает около шести миллионов человек, и как следствие — больше рабочих мест для местного населения.

С приватизацией порта Лобиту в Бенгеле и развитием железной дороги в коридоре Лобиту в Анголе намечается настоящая социальная и экономическая трансформация.