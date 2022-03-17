Британские подданные прибыли в королевство после иранской тюрьмы

Британские подданные Назанин Загари-Рэтклифф и Ануше Ашури, вернулись в Соединенное Королевство после шести лет, проведенных в заключении в Иране. Они прибыли на британскую военную базу.

Журналистка Загари-Рэтклифф навещала в Иране родителей, хотела показать им маленькую дочь. Женщину задержали; в ходе процесса ее признали виновной в преступлениях против национальной безопасности и распространении пропаганды, и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Предприниматель Ануше Ашури был приговорен к 10 годам заключения в 2019 году. Его обвинили в связи с израильским "Моссадом" и в незаконном приобретении богатств.

Переговоры об освобождении британцев велись несколько лет. Об освобождении Загари-Рэтклифф и Ашури было объявлено в среду. В тот же день Лондон указал, что

Великобритания урегулировала старый долг Ирану в 400 миллионов фунтов стерлингов, не связав при этом два события.