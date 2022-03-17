В Японии растет число жертв землетрясения

В Японии растет число пострадавших от мощного о землетрясения на северо-восточном побережье, власти сообщают как минимум о четырех погибших и без малого двухстах пострадавших, это - люди с травмами разной тяжести.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне вечером, его очаг был зафиксирован на глубине в 57 км в Тихом океане близ острова Хонсю. Сразу после стихийного бедствия без света остались более 2 миллионов домов по всей стране, включая столицу - об этом сообщала энергетическая компания TEPCO. А префектура Фукусима к тому же осталась без воды.

На нескольких направлениях прервано движение поездов, включая высокоскоростные экспрессы. Так , скоростной "Синкансэн" частично сошел с рельсов на участке между городами Фукусима и Сироисидзао, в аварии никто не пострадал.

На фоне землетрясения власти объявили угрозу цунами, которую к сегодняшнему дню сняли. Сообщается, что отдельные толчки ощутили жители Курильских островов в России.