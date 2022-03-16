Мощное землетрясение произошло у берегов японской провинции Фукусима

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло недалеко от побережья Японии. После подземных толчков национальное метеорологическое агентство объявило об угрозе цунами в провинциях Мияги и Фукусима, где находится АЭС, серьёзно пострадавшая в результате цунами 11 лет назад. По оценкам агентства, из-за землетрясения на побережье может обрушиться волна высотой до одного метра.

Компания Tokyo Electric Power сообщила более чем о 2 млн случаев отключения электричества в Японии после землетрясения, в том числе около 700 тыс. только в столице. В некоторых районах прервано движение поездов. В компании сообщили, что проверяют АЭС в префектуре Фукусима на аномалии в связи со стихией. Повышения радиационного фона в районе станций не выявлено.