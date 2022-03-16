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Испания

Сахара засыпала Европу песком

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 Екатерина Гусева
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Sahara dust drifts over central Switzerland
Sahara dust drifts over central Switzerland   -   Авторское право  Urs Flueller/' KEYSTONE / URS FLUEELER

Африканская пыль из Сахары накрыла значительную часть Пиренейского полуострова, окрасив воздух, крыши и машины в тускло-оранжевый цвет. Метеослужба страны сообщила, что песчаные клубы, порожденные штормом "Селия", привели к снижению качества воздуха сразу в нескольких областях, включая столицу, до уровня "крайне неблагоприятный".

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда на своей странице в Twitter призвал жителей к осторожности, это особенно важно для аллергиков и людей с заболеваниями дыхательных путей.

Синоптики напоминают, что африканская пыль в здешних широтах - явление нередкое, однако на этот раз ее концентрация оказалась намного выше. Больше обычной и зона распространения: песчаная взвесь желтого цвета дошла до таких отдаленных от Сахары стран, как Германия и Швейцария.

А на Канарских островах шторм "Селия" проявил себя привычнее - проливными дождями.