В Киеве объявлен новый комендантский час

В Киеве на фоне продолжающихся обстрелов объявлен новый "усиленный" комендантский час. Выходить на улицу можно будет только по сецпропускам или для того, чтобы добраться до укрытия.

В городе сообщают о постоянных обстрелах гражданских целей; штурма в Киеве ждут с самого начала вторжения.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Мэр украинской столицы объявил, что комендантский час начнётся в 8 вечера и продлится до семи утра четверга. Он отметил, что это трудный момент для Киева, и все должны оставаться дома или в убежищах на это время".

В России на этом фоне официальные лица впервые сообщили о том, что операция продвигается "не так быстро, как хотелось бы": об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, так происходит потому что, "нацисты прячутся за спинами мирных граждан".

В Минобороны РФ во вторник сообщили, что взяли под контроль Херсонскую область Украины, а также заявили что страны Запада и международные организации "замалчивают факты украинских ударов по густонаселенным районам Донецка".

Во Львове во вторник состоялись похороны военнослужащих: сообщается, что в воскресенье 35 человек погибли в результате удара по Яворовскому полигону — крупнейшему в Европе. В Москве заявили, что он стал базой для иностранных наёмников. В Киеве это отрицают.

Число беженцев, которые пересекли границу Украины, превысило во вторник 3 миллиона человек: об этом сообщили в УВКБ ООН. Внутри страны, по данным ВОЗ, дома были вынуждены покинуть 6,7 млн украинцев.