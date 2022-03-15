Переговоры без деэскалации

На территории Украины не прекращаются обстрелы. Гуманитарный кризис в стране ухудшается. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с российской стороной продолжатся.

В Вашингтоне заявили, что поддерживают этот процесс. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, дипломатия требует добросовестного взаимодействия для предотвращения эскалации, но пока нет свидетельств, что президент [России Владимир] Путин делает что-то, чтобы остановить наступление.

Во вторник США расширили список антироссийских санкций. Госдепартамент объявил о введении ограничений в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ высокого ранга. В Белом доме грозят Китаю значительными последствиями в случае шагов направленных на нарушение американских санкций против РФ. Накануне делегации Пекина и Вашингтона более семи часов обсуждали в Риме ситуацию вокруг Украины.

Правительство Украины требует исключить Россию из Совета Европы. Парламентская ассамблея рассмотрит соответствующую резолюцию в ближайшее время.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски осудил военное вторжение: "Российские вооруженные силы продолжают обстреливать и наносить авиаудары, целясь в гражданских, в мирных соседей, разрушая продуктовые запасы, больницы, школы"

На прошлой неделе МИД РФ заявил что Россия выходит из состава Совета Европы, который по мнению ведомства стал "площадкой для дискуссий о превосходстве Запада".