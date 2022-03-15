Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Переговоры без деэскалации

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Переговоры делегаций Пекина и Вашингтона в Риме
Переговоры делегаций Пекина и Вашингтона в Риме   -   Авторское право  Domenico Stinellis/AP

На территории Украины не прекращаются обстрелы. Гуманитарный кризис в стране ухудшается. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговоры с российской стороной продолжатся.

В Вашингтоне заявили, что поддерживают этот процесс. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, дипломатия требует добросовестного взаимодействия для предотвращения эскалации, но пока нет свидетельств, что президент [России Владимир] Путин делает что-то, чтобы остановить наступление.

Во вторник США расширили список антироссийских санкций. Госдепартамент объявил о введении ограничений в отношении 11 представителей оборонного сектора РФ высокого ранга. В Белом доме грозят Китаю значительными последствиями в случае шагов направленных на нарушение американских санкций против РФ. Накануне делегации Пекина и Вашингтона более семи часов обсуждали в Риме ситуацию вокруг Украины.

Правительство Украины требует исключить Россию из Совета Европы. Парламентская ассамблея рассмотрит соответствующую резолюцию в ближайшее время.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски осудил военное вторжение: "Российские вооруженные силы продолжают обстреливать и наносить авиаудары, целясь в гражданских, в мирных соседей, разрушая продуктовые запасы, больницы, школы"

На прошлой неделе МИД РФ заявил что Россия выходит из состава Совета Европы, который по мнению ведомства стал "площадкой для дискуссий о превосходстве Запада".