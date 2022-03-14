Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

euronews_icons_loading
Шанхай вернулся к частичной самоизоляции из-за роста случаев COVID-19

Некоторые жилые районы и офисы в Шанхае снова вернулись к режиму самоизоляции. Так городские власти пытаются избежать полноценного локдауна и призывают жителей не покидать дома без лишней необходимости. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья временно приостановлены.

В понедельник в городе было зарегистрировано около 170 новых случаев заболевания вирусом.

Другие No Comment