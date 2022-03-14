Маски долой! Во Франции с сегодняшнего дня отменяются большинство ковидных ограничений. Вакцинный паспорт больше не требуется для доступа в места общественного пользования, такие как рестораны, бары, кинотеатры и спортивные центры, ношение масок отныне обязательно только в общественном транспорте. При этом в стране вновь наблюдается рост инфицирования коронавирусом, и некоторые эксперты отмечают, что после президентских выборов, которые пройдут в апреле, часть ограничений может вернуться.