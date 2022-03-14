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Франция

Маски долой: во Франции снимают ковидные ограничения

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 Глеб Шатуновский
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People not wearing face masks walk in Saint-Jean-de-Luz southwestern France
People not wearing face masks walk in Saint-Jean-de-Luz southwestern France   -   Авторское право  Bob Edme/Copyright 2022The Associated Press. All rights reserved

Маски долой! Во Франции с сегодняшнего дня отменяются большинство ковидных ограничений. Вакцинный паспорт больше не требуется для доступа в места общественного пользования, такие как рестораны, бары, кинотеатры и спортивные центры, ношение масок отныне обязательно только в общественном транспорте. При этом в стране вновь наблюдается рост инфицирования коронавирусом, и некоторые эксперты отмечают, что после президентских выборов, которые пройдут в апреле, часть ограничений может вернуться.