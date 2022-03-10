ЕС расширит военную миссию в БиГ

Австрийские военнослужащие готовятся к отправке в Сараево отсюда, из казарм Гетцендорф под Веной. На фоне войны на Украине ЕС принял решение удвоить свою миссию в Боснии и Герцеговине до 1100 человек, а также обеспечить патрулирование воздушного пространства.

Карл Вольф, полковник австрийских вооруженных сил, поясняет: "В связи с происходящим вокруг нас событиями, за которыми все сейчас следят в связи с ситуацией на Украине страны решили направить резервные силы в Боснию и Герцеговину".

Государство состоит из из двух равнозначных частей: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, последняя стремится к отделению и развитию собственных институтов, включая армию. С учетом традиционно тесных связей боснийских сербов с Россией, некоторые наблюдатели не исключат обострения противоречий .

На этом фоне бывший высокий представитель в Боснии и Герцеговине призвал ЕС оперативно принять федеративное государство в свой состав. "Цель Республики Сербской - построить государственные структуры, а затем, в нужное время, провозгласить независимость, - считает Валентин Инцко. - В следующем году исполняется 30 лет обещанию дать балканским странам европейскую перспективу. Это не перспектива, это мираж! В своем письме мы просим ускорить и упростить процесс приема или сближения Боснии и Герцеговины с Европейским Союзом".

В ожидании ответа Брюсселя Инцко призвал к дальнейшему расширению присутствия военной миссии в БиГ.

Йоханнес Плешбергер, Euronews: "Основная миссия военных - обеспечить безопасность в Боснии. Однако настроение населения, за которым постоянно наблюдают специальные подразделения, ухудшается. Однако надежда на то, что ужасы 1990-х годов не повторятся".