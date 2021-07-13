Босния и Герцеговина ещё далеки от Евросоюза

Лидеры Евросоюза и Боснии-Герцеговины встретились во вторник в Брюсселе, чтобы оценить готовность этой страны вступить в ЕС. Фон для переговоров был не слишком благоприятным. В Евросоюзе растут сомнения по поводу необходимости его дальнейшего расширения. А в апреле смятение в его дипломатических кругах вызвала неофициальная боснийская нота о возможности изменения государственных границ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам считает, что у Сараева есть европейская перспектива, но пока есть много домашней работы:

«Я призываю Боснию и Герцеговину к более активному согласованию с ЕС решений в области внешней политики и безопасности, - сказал Жозеп Боррель. - К сожалению, скорость сближению наших позиций снизилась в первые месяцы этого года. Это, безусловно, не соответствует стремлению страны стать кандидатом в члены Евросоюза».

В учреждениях ЕС отмечают, что Босния и Герцеговина недостаточно быстро проводит необходимые реформы, слишком медленно укрепляет верховенство права и допускает прославление осужденных военных преступников. Политолог Сараевского университета не видит эту страну в составе ЕС в обозримом будущем:

"Безмозглый, коматозный, кататонический - какой бы термин или фразу мы ни использовали для описания процесса сближения с ЕС, который был начат более двух десятилетий назад, совершенно ясно, что он находится в глубоком кризисе и не даёт требуемых результатов, - сказал Неджма Джананович. - Необходимо пересмотреть процесс, возродить его осмысленным образом и дать честную оценку тому, что может предложить Евросоюз ».

Джананович предупреждает, что дальнейшая отсрочка переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины будет вредна для Балкан и только сыграет на руку России и Китая, которые стремятся усилить своё влияние в регионе.