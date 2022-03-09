Двухчасовую остановку по пути из прибалтийских стран, Молдавии и Польши сделал в Париже госсекретарь США. Во вторник в Елисейском дворце Энтони Блинкена встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, затем состоялись переговоры главы американской дипломатии с президентом Французской республики.

Повестка дня Эммануэля Макрона была насыщенная: он провёл видеоконференцию с премьер-министром Германии и председателем КНР, а также полуторачасовой телефонный разговор с президентом Украины. Стороны обсудили гуманитарные вопросы, инициативу по охране атомных электростанций и переговоры украинской и российской делегаций в Гомеле, говорится в сообщении Елисейского дворца.

С Блинкеном Макрон обсудил ответные меры международного сообщества на вторжение России на Украину и проинформировал госсекретаря США о последних беседах с президентом России.

В Париж Энтони Блинкен прилетел из Таллина, где встретится с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и премьер-министром Каей Каллас.

Как я говорил накануне в Литве и Латвии, переживший десятилетия советской оккупации народ Эстонии глубоко понимает происходящее: насколько беспричинна и неоправданна война на Украине. Мир должен защищать право Украины на существование в качестве суверенного демократического государства, свободного в своем выборе Энтони Блинкен госсекретарь США

В ходе визита стороны обсудили совместные усилия по оказанию помощи Украине и наращиванию обороноспособности НАТО. Во время пребывания Блинена в Эстонии над Таллином были запрещены полеты самолетов и дронов.