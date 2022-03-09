Остановка в Париже: Макрон и Блинкен сверили часыКомментарии
Двухчасовую остановку по пути из прибалтийских стран, Молдавии и Польши сделал в Париже госсекретарь США. Во вторник в Елисейском дворце Энтони Блинкена встретил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, затем состоялись переговоры главы американской дипломатии с президентом Французской республики.
Повестка дня Эммануэля Макрона была насыщенная: он провёл видеоконференцию с премьер-министром Германии и председателем КНР, а также полуторачасовой телефонный разговор с президентом Украины. Стороны обсудили гуманитарные вопросы, инициативу по охране атомных электростанций и переговоры украинской и российской делегаций в Гомеле, говорится в сообщении Елисейского дворца.
С Блинкеном Макрон обсудил ответные меры международного сообщества на вторжение России на Украину и проинформировал госсекретаря США о последних беседах с президентом России.
В Париж Энтони Блинкен прилетел из Таллина, где встретится с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс и премьер-министром Каей Каллас.
В ходе визита стороны обсудили совместные усилия по оказанию помощи Украине и наращиванию обороноспособности НАТО. Во время пребывания Блинена в Эстонии над Таллином были запрещены полеты самолетов и дронов.