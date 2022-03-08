США отказываются от российской нефти, Shell и BP закрывают АЗС в России

США прекращают импорт российских нефти и газа, об этом объявил президент Джо Байден.

Ранее стало известно, что британская компания British Petroleum (BP) и британско-нидерландская Shell больше не будут заключать новых контрактов на покупку российской нефти и газа.

Если о планах первой написало издание "Блумберг", то Shell объявила об этом официально, добавив, что также закроет все автозаправочные станции на территории России, а также прекратят операции по авиационным горюче-смазочным материалам в стране.

Решение Shell происходит на фоне сильного давления, направленного на введение эмбарго на российскую нефть и газ, что повлияет не только на цены на топливо и российскую экономику.

На самом деле, мы уже ожидаем скачка мировых цен на продукты питания из-за энергии. Энергия - это один из самых важных факторов производства продовольствия. Она не только используется для производства продуктов питания и работы тракторов, но и абсолютно необходима для транспортировки товаров, продовольствия на различные мировые рынки. И мы должны помнить, что даже если мы, возможно, не закупаем так много российской или украинской пшеницы в Европе, мировой рынок связан Хосук Ли-Макияма директор ECIPE (Европейский центр международной политической экономики)

Решение США о запрете импорта российской нефти приведет к еще большему росту цен на топливо во всем мире.

В частности, в самих Штатах цена на бензин уже достигла исторического рекорда - более 4 долларов за галлон, что на 18% дороже чем до начала кризиса.