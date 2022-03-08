США отказываются от российской нефти, Shell и BP закрывают АЗС в России

США отказываются от российской нефти, Shell и BP закрывают АЗС в РоссииКомментарии
США прекращают импорт российских нефти и газа, об этом объявил президент Джо Байден.
Ранее стало известно, что британская компания British Petroleum (BP) и британско-нидерландская Shell больше не будут заключать новых контрактов на покупку российской нефти и газа.
Если о планах первой написало издание "Блумберг", то Shell объявила об этом официально, добавив, что также закроет все автозаправочные станции на территории России, а также прекратят операции по авиационным горюче-смазочным материалам в стране.
Решение Shell происходит на фоне сильного давления, направленного на введение эмбарго на российскую нефть и газ, что повлияет не только на цены на топливо и российскую экономику.
Решение США о запрете импорта российской нефти приведет к еще большему росту цен на топливо во всем мире.
В частности, в самих Штатах цена на бензин уже достигла исторического рекорда - более 4 долларов за галлон, что на 18% дороже чем до начала кризиса.